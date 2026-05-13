Tenta di entrare nel bar chiuso | aveva addosso spranga e martelletto
Una chiamata al 112 ha segnalato un uomo che cercava di entrare in un locale chiuso, portando con sé uno spranga e un martelletto. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno trovato l'uomo davanti all’ingresso chiuso del bar. Non ci sono altre persone coinvolte e l’individuo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti.
Una telefonata al 112 per allertare della presenza di una persona che tenta di entrare nel bar chiuso. L’arrivo tempestivo della pattuglia del 112 che si trova di fronte a un uomo intento a forzare l’ingresso del locale. Il tentativo di fuga, i militari che riescono a bloccare e poi l’arresto in.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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