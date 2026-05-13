Tenta di entrare nel bar chiuso | aveva addosso spranga e martelletto

Da monzatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chiamata al 112 ha segnalato un uomo che cercava di entrare in un locale chiuso, portando con sé uno spranga e un martelletto. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno trovato l'uomo davanti all’ingresso chiuso del bar. Non ci sono altre persone coinvolte e l’individuo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti.

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Una telefonata al 112 per allertare della presenza di una persona che tenta di entrare nel bar chiuso. L’arrivo tempestivo della pattuglia del 112 che si trova di fronte a un uomo intento a forzare l’ingresso del locale. Il tentativo di fuga, i militari che riescono a bloccare e poi l’arresto in.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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