Tenta di entrare nel bar chiuso | aveva addosso spranga e martelletto

Una chiamata al 112 ha segnalato un uomo che cercava di entrare in un locale chiuso, portando con sé uno spranga e un martelletto. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno trovato l'uomo davanti all’ingresso chiuso del bar. Non ci sono altre persone coinvolte e l’individuo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti.

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