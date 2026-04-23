Tenta il furto di un carrello davanti all’Esercito | addosso aveva cutter spray al peperoncino e documenti rubati

Nel pomeriggio di mercoledì, le forze dell'ordine sono intervenute nella zona della stazione a seguito di una segnalazione. Una pattuglia dell’Esercito, impegnata nel servizio Strade Sicure, ha fermato un uomo di 37 anni di nazionalità ivoriana che tentava di sottrarre un carrello. L’uomo aveva con sé un cutter, uno spray al peperoncino e documenti che risultavano rubati. È stato denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.

Nel pomeriggio di mercoledì le volanti della polizia, intervenute su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito impiegata nel servizio Strade Sicure nella zona della stazione, hanno fermato e denunciato un cittadino della Costa d’Avorio di 37 anni per il reato di ricettazione e porto di oggetti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Spray al peperoncino sui commessi per scappare dopo il furtoRubano profumi e cosmetici da Risparmio Casa a Corridonia e poi spruzzano lo spray al peperoncino contro l’addetto alla sicurezza e una commessa, per...

Rubate due giacche e il furgoncino nelle vicinanze, anche un furto in pizzeria. Addosso avevano coltello e cutterDue uomini sono stati denunciati con l'accusa di furto aggravato e porto abusivo di armi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tenta il furto di alcolici e aggredisce i dipendenti del supermercato: arrestato 57enne; Tenta il furto e aggredisce la vigilanza: arrestato 31enne bresciano; Tenta furto di alcolici e aggredisce il personale a Firenze: arrestato 57enne; Ruba un autocarro e tenta il furto in un cantiere: arrestato.

Tenta il furto di un carrello davanti all’Esercito: addosso aveva cutter, spray al peperoncino e documenti rubatiNel pomeriggio di mercoledì le volanti della polizia, intervenute su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito impiegata nel servizio Strade Sicure nella zona della stazione, hanno fermato e denunci ... ilpiacenza.it

Palermo. Tenta la fuga all’alt e finge il furto dello scooter: arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Stazione Crispi in un servizio di controllo del territorio hanno arrestato un 20enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di prevenzione, ... libertasicilia.it

Il Diavolo tenta l'affondo: il tedesco lascerà il Bayern Monaco ed è tentato dall'offerta rossonera - facebook.com facebook

Ubriaco tenta di colpire al volto un poliziotto con un cavatappi, poi minaccia di morte gli altri agenti. Arrestato x.com