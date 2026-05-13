Il Premier ha commentato le recenti tensioni tra alcune nazioni, affermando che queste sfide geopolitiche influiranno sulla crescita economica del paese. Ha inoltre sottolineato come siano sempre aperti a discussioni e confronti con chi desidera dialogare. La dichiarazione segue un confronto acceso con un politico di opposizione durante la seduta parlamentare di oggi. La discussione si è concentrata sui rapporti internazionali e sull'impatto delle crisi globali sull’Italia.

Roma, 13 maggio 2026 - "Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie. E che, in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni: “Tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Porte aperte per chi vuole confronto”. Scontro con Renzi

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Si parla di: Meloni, momento non facile, dovrebbero esserci meno polemiche e più confronto.

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