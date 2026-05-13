Meloni | Tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita Porte aperte per chi vuole confronto Scontro con Renzi

Da quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premier ha commentato le recenti tensioni tra alcune nazioni, affermando che queste sfide geopolitiche influiranno sulla crescita economica del paese. Ha inoltre sottolineato come siano sempre aperti a discussioni e confronti con chi desidera dialogare. La dichiarazione segue un confronto acceso con un politico di opposizione durante la seduta parlamentare di oggi. La discussione si è concentrata sui rapporti internazionali e sull'impatto delle crisi globali sull’Italia.

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Roma, 13 maggio 2026 - "Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie. E che, in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Si parla di: Meloni, momento non facile, dovrebbero esserci meno polemiche e più confronto.

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