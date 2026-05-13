Premier time su bollette e caro vita | la premier Meloni al Senato

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì pomeriggio, alle ore 16,30, la premier sarà presente al Senato per rispondere alle interrogazioni a risposta immediata. La discussione riguarderà principalmente bollette e il costo della vita, temi caldi in questa fase politica. La giornata si preannuncia intensa per la prima ministra, che affronterà le domande dei senatori in un contesto di confronto diretto e immediato.

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Sarà un mercoledì di maggio infuocato per Giorgia Meloni. La prima inquilina di Palazzo Chigi, nel pomeriggio, precisamente alle ore 16,30, sarà a Palazzo Madama per il «premier time» o meglio per le interrogazioni a risposta immediata. Il presidente del Consiglio non è tra quelli che temono il confronto con chi non condivide le sue idee, ma certamente il “caro spesa” e soprattutto le “bollette” sono temi caldi in questo particolare frangente e su cui non mancherà un acceso dibattito.  Mentre la maggioranza punterà a far risaltare i risultati dell'esecutivo in materia di politica interna, l'opposizione dice di essere già pronta ad alzare i toni nel momento in cui saranno affrontati i principali temi economici.🔗 Leggi su Iltempo.it

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