Tennistavolo Federzoni vale l’oro Argento per Gabbi

Lo scorso fine settimana si sono svolte le prime gare dei campionati regionali 2026 nel settore del tennistavolo. Tra i risultati più rilevanti, Federzoni ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Gabbi si è aggiudicato quella d’argento. Le competizioni hanno coinvolto numerosi atleti provenienti dalla regione, che si sono sfidati in diverse categorie, determinando le prime classifiche ufficiali della stagione.

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