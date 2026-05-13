Tennistavolo Federzoni vale l’oro Argento per Gabbi
Lo scorso fine settimana si sono svolte le prime gare dei campionati regionali 2026 nel settore del tennistavolo. Tra i risultati più rilevanti, Federzoni ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Gabbi si è aggiudicato quella d’argento. Le competizioni hanno coinvolto numerosi atleti provenienti dalla regione, che si sono sfidati in diverse categorie, determinando le prime classifiche ufficiali della stagione.
Fine settimana dedicato alla prima tornata di gare valevoli per l’assegnazione dei titoli regionali 2026, quello scorso. Un weekend che, per quanto riguarda i colori modenesi, ha parlato decisamente al femminile. Presso il centro federale di San Felice, difatti, i migliori risultati li hanno centrati le atlete della Villa d’oro. Nella competizione di quinta categoria, la rossonera Tania Federzoni (foto) si è aggiudicata il titolo del doppio femminile, in coppia con la giovane Under 18 ucraina, militante nel Cortemaggiore (Piacenza), Ashyrova Yelizaveta. Le ha fatto eco, nella gara di quarta categoria, Elena Gabbi, che sempre nel doppio femminile ha conquistato l’argento, in coppia con l’altra Ashyrova, l’Under 15 Anastasia, anch’ella di Cortemaggiore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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