Leinì un weekend da ricordare | cuore crescita e un argento che vale oro per il Judo ok Arezzo

Nel fine settimana appena trascorso, Leinì, alle porte di Torino, ha ospitato i Campionati Italiani Cadetti A2 2026, una competizione importante per il judo giovanile nel paese. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane, con un'attenzione particolare alle gare di categoria cadetti. Durante l'evento sono stati assegnati medaglie di diverso colore, tra cui un oro e un argento.

Nel fine settimana appena trascorso, Leinì, alle porte di Torino, ha ospitato i Campionati Italiani Cadetti A2 2026, uno degli appuntamenti più significativi per il judo giovanile nazionale. Due giornate intense, vissute fino all’ultimo secondo, in cui il tatami si è trasformato in un banco di prova non solo tecnico, ma soprattutto umano. La giornata di sabato ha visto protagonisti i ragazzi del Judo O.K. Arezzo. Nessun piazzamento di rilievo, è vero. Ma fermarsi al risultato sarebbe superficiale, quasi ingiusto. Perché salire su un palcoscenico come un Campionato Italiano significa già aver fatto qualcosa di importante. Tommaso Cipriani Buffoni (60 kg) parte bene, portando a casa il primo incontro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Leinì, un weekend da ricordare: cuore, crescita e un argento che vale oro per il Judo o.k. Arezzo Articoli correlati Milan, Gimenez cuore rossonero: “A volte vale la pena ricordare qual era il tuo sogno da bambino”Santiago Gimenez è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri (11 marzo 2026). Leggi anche: Grand Slam di judo, l’Italia fa due medaglie a Parigi: Bellandi oro, Lombardo argento Tutto quello che riguarda Leinì un weekend da ricordare cuore... Discussioni sull' argomento Judo, ottimi risultati al Campionato Italiano Cadetti A2 di Leinì; Centro Judo Novara, i risultati degli Italiani Cadetti e i podi di Pavia; Camion si ribalta nel fosso sulla Provinciale 16: traffico bloccato tra Leini e San Francesco; Lo spezzino Manuel Ingrosso Campione d’Italia di judo agli italiani Cadetti A2 di Leini. Leinì (TO) Basta poco per far sbocciare la primavera, qualche fiore rallegra. Via Carlo Alberto, in fondo la chiesa di San Giovanni - facebook.com facebook #Leinì per una la #Lega in piazza x.com