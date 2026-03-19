Tennistavolo | l’argento di Anastasia al torneo di Coccaglio

Una giovane atleta di 14 anni, appartenente alla società Teco Cortemaggiore, ha ottenuto la medaglia d’argento al torneo nazionale assoluto di tennistavolo tenutosi a Coccaglio, in provincia di Brescia. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, e l’atleta ha raggiunto il secondo posto in una delle gare più importanti della stagione.

Anastasia Ashyrova, quattordicenne della Teco Cortemaggiore, ha conquistato l’argento al torneo nazionale assoluto di Coccaglio in provincia di Brescia. La giovane atleta si è imposta su avversari qualificati come Luca Mathy e Cristina Rocca per raggiungere la finale, dove però non è riuscita a vincere contro il suo stesso rivale di semifinale. L’impegno sportivo si estende oltre i confini locali con la partecipazione ai campionati italiani assoluti di Terni. Mentre gli juniores Lorenzo Armani e Pietro Calarco sono stati eliminati nel singolare, il seniores Leonardo Milza ha raggiunto i primi 32 classificati nazionali, dimostrando la solidità del club anche nella categoria senior. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennistavolo: l’argento di Anastasia al torneo di Coccaglio Articoli correlati Tennistavolo Valdarno. Buoni risultati al torneo under 13 di LuccaArezzo, 28 gennaio 2026 – Buone indicazioni e tanta soddisfazione per il Tennistavolo Valdarno in occasione del Torneo Under 13, disputato a Lucca... Tennistavolo Valdarno. Ottimi risultati al torneo regionaleArezzo, 29 dicembre 2025 – Secondo posto per Antonio Fabbrini del Tennistavolo Valdarno al torneo regionale over 3800 (atleti con un piazzamento in... Contenuti e approfondimenti su Tennistavolo l'argento di Anastasia al... Temi più discussi: Tennistavolo senza età: dai 13 anni di Pietrino ai 68 di Riccardo; Tennistavolo, Asd Montegrillo: argento per Di Benedetto nell’Over 4 a San Giovanni Valdarno; Tennistavolo - Splendida medaglia d'argento per la giovane 14enne Ashyrova Anastasia; Milano Cortina: chiusura con l'oro di Bertagnolli e Ravelli, Italia a quota 16 medaglie. Tennistavolo, Asd Montegrillo: argento per Di Benedetto nell’Over 4 a San Giovanni ValdarnoAncora un torneo da ricordare per l’Asd Montegrillo che chiude il weekend di gare a San Giovanni Valdarno con un bilancio trionfale. Dopo l’oro di sabato 14 marzo ottenuto nell’Over 5, domenica 15 la ... umbria24.it Tennistavolo, Ashyrova (Teco) seconda al torneo nazionale di CoccaglioOttimo podio della giovane Anastasia Ashyrova al torneo open nazionale assoluto, disputato a Coccaglio (Brescia). La 14enne pongista della Teco ... piacenzasera.it , ª ª Galeotto il tennistavolo, Emilia e Daniele dicono “sì” Clicca sul link per l’articolo https://www.fitet.org/news/attivita-nazionale/21272-galeotto-il-tennistavolo,-emilia-e-daniele-dicono- - facebook.com facebook