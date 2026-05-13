Tennis Roma | Ruud è in semifinale ma c’è il problema pioggia

A Roma, Casper Ruud si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia dopo aver battuto Karen Khachanov, ma le condizioni meteo hanno causato ritardi a causa della pioggia. La giornata di gare è stata temporaneamente interrotta, influenzando il normale svolgimento del torneo. La partita di Ruud si era conclusa con successo, ma il programma complessivo è stato modificato.

Casper Ruud raggiunge la semifinale agli Internazionali d’Italia superando Karen Khachanov, ma la pioggia stravolge il programma romano. Il maltempo ritarda la sessione serale, facendo slittare a tarda serata la sfida di Luciano Darderi. Casper Ruud è il primo semifinalista del torneo di Roma. Il norvegese ha battuto il russo Karen Khachanov per 6-1, 1-6, 6-2 in un quarto di finale spezzato in due dalle condizioni meteorologiche. L’incontro ha garantito allo scandinavo la quarta semifinale in carriera al Foro Italico e il ritorno tra i primi venti del mondo. Il primo set ha visto il netto dominio di Ruud, capace di strappare la battuta all’avversario e chiudere per 6-1.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Ruud vince facile, l’azzurra in campo in serata, con la pioggia che ha ritardato il programma

Leggi anche: ATP Madrid 2026, Blockx continua la sua favola. Battuto Ruud e semifinale conquistata

Temi più discussi: Non è un robot, Ruud 'difende' Sinner a Internazionali Roma 2026; Ruud: Sinner? Se riesci a farlo sembrare un robot, questo dimostra quanto sei bravo; Internazionali BNL d'Italia 2026, Musetti eliminato da Ruud; Musetti si arrende ai problemi fisici, perde a Roma ed esce dalla top 10: Ruud vola ai quarti.

È iniziata una super giornata di tennis a Roma: si parte sul Centrale con il big match tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud! x.com

Tennis, Roma: Ruud è in semifinale, ma c’è il problema pioggiaCasper Ruud raggiunge la semifinale agli Internazionali d’Italia superando Karen Khachanov , ma la pioggia stravolge il programma romano. Il maltempo ritarda la ... sportface.it

Piccolo inconveniente al Centrale: la sfida tra Ruud e Khachanov riparte in ritardo dopo la pioggia e il pubblico rumoreggiaLa pioggia ha interrotto il match, poi durante la rimozione dei teloni si è allagato il campo allungando le operazioni di ripristino ... corrieredellosport.it