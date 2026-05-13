Tennis Roma | Ruud è in semifinale ma c’è il problema pioggia

Da sportface.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, Casper Ruud si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d’Italia dopo aver battuto Karen Khachanov, ma le condizioni meteo hanno causato ritardi a causa della pioggia. La giornata di gare è stata temporaneamente interrotta, influenzando il normale svolgimento del torneo. La partita di Ruud si era conclusa con successo, ma il programma complessivo è stato modificato.

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Casper Ruud raggiunge la semifinale agli Internazionali d’Italia superando Karen Khachanov, ma la pioggia stravolge il programma romano. Il maltempo ritarda la sessione serale, facendo slittare a tarda serata la sfida di Luciano Darderi. Casper Ruud è il primo semifinalista del torneo di Roma. Il norvegese ha battuto il russo Karen Khachanov per 6-1, 1-6, 6-2 in un quarto di finale spezzato in due dalle condizioni meteorologiche. L’incontro ha garantito allo scandinavo la quarta semifinale in carriera al Foro Italico e il ritorno tra i primi venti del mondo. Il primo set ha visto il netto dominio di Ruud, capace di strappare la battuta all’avversario e chiudere per 6-1.🔗 Leggi su Sportface.it

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