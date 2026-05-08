LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | Ruud vince facile l’azzurra in campo in serata con la pioggia che ha ritardato il programma

A Roma, il torneo di tennis prosegue con diverse partite in programma tra cui quella tra Basiletti e Svitolina, che si svolgerà in serata a causa di ritardi causati dalla pioggia. Nel frattempo, il match tra Casper Ruud e Zachary Svajda si è concluso con una vittoria del norvegese, che ha chiuso con un punteggio di 6-1, 6-3, dopo una lunga interruzione. La giornata è caratterizzata da condizioni meteo avverse che hanno influito sul programma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Dopo una lunga interruzione per pioggia il norvegese Casper Ruud chiude il match contro lo statunitense Zachary Svajda, con un netto 6-1, 6-3. Tra pochi minuti scenderanno in campo Jessica Pegula e Zeynep Sonmez. Salvo cambi di programma o altre interruzioni, l’incontro della ventenne toscana, opposta alla classe ’94 ucraina, sarà l’ultima sfida di giornata sulla Supertennis Arena. 13.03 Il primo incontro di giornata sulla Supertennis Arena premia il talento spagnolo Rafael Jodar, che batte 7-6, 6-4 il portoghese Nuno Borges. Ora sarà il turno del norvegese Casper Ruud e dello statunitense Zachary Svajda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Ruud vince facile, l’azzurra in campo in serata, con la pioggia che ha ritardato il programma Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: programma cancellato per pioggia, l’azzurra torna in campo domani Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Jodar avanza, l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis Arena Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Jodar avanza, l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis Arena; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Roma - Women Risultati di oggi - Tennis; Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno. LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Jodar avanza, l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Il primo incontro di giornata sulla Supertennis Arena premia il talento spagnolo Rafael Jodar, che batte ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com