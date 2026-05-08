LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | Ruud vince facile l’azzurra in campo in serata con la pioggia che ha ritardato il programma

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il torneo di tennis prosegue con diverse partite in programma tra cui quella tra Basiletti e Svitolina, che si svolgerà in serata a causa di ritardi causati dalla pioggia. Nel frattempo, il match tra Casper Ruud e Zachary Svajda si è concluso con una vittoria del norvegese, che ha chiuso con un punteggio di 6-1, 6-3, dopo una lunga interruzione. La giornata è caratterizzata da condizioni meteo avverse che hanno influito sul programma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Dopo una lunga interruzione per pioggia il norvegese Casper Ruud chiude il match contro lo statunitense Zachary Svajda, con un netto 6-1, 6-3. Tra pochi minuti scenderanno in campo Jessica Pegula e Zeynep Sonmez. Salvo cambi di programma o altre interruzioni, l’incontro della ventenne toscana, opposta alla classe ’94 ucraina, sarà l’ultima sfida di giornata sulla Supertennis Arena. 13.03 Il primo incontro di giornata sulla Supertennis Arena premia il talento spagnolo Rafael Jodar, che batte 7-6, 6-4 il portoghese Nuno Borges. Ora sarà il turno del norvegese Casper Ruud e dello statunitense Zachary Svajda.🔗 Leggi su Oasport.it

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