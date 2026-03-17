Durante i Mondiali FIFA 2026, i diritti di trasmissione in Italia sono detenuti da Rai e DAZN. Questi broadcaster potranno trasmettere in streaming su YouTube i primi dieci minuti di ogni partita oppure alcune partite complete, a seconda delle scelte fatte. La possibilità di utilizzare questa piattaforma sarà limitata alle partite selezionate o ai segmenti iniziali delle gare.

Le emittenti saranno libere di scegliere se usufruire o meno della distribuzione live aggiuntiva su YouTube. Nel frattempo il canale YouTube della FIFA “sbloccherà” il suo archivio digitale, rendendo disponibili le partite integrali dei tornei passati. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Mondiali FIFA 2026: Rai e DAZN possono trasmettere le partite su YouTube

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