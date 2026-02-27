Solo in diretta su DAZN tutte le 104 partite della FIFA World Cup Mondiali 2026

Solo su DAZN saranno trasmesse in diretta tutte le 104 partite della FIFA World Cup 2026. L’accordo tra la piattaforma e la FIFA riguarda anche la trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per questa prima metà dell’anno. La collaborazione tra le due parti si consolida attraverso queste iniziative.

Dopo lo storico accordo con la FIFA per la trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 e il rilancio di FIFA+ previsto per la prima metà di quest'anno, DAZN e FIFA rafforzano ulteriormente la loro partnership di lungo periodo. Questa estate, tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™ saranno trasmesse in diretta solo su DAZN in Italia, segnando un nuovo capitolo nella diffusione del grande calcio in live streaming. "Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico. L'edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un'era entusiasmante per il calcio mondiale.