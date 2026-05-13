Tennis nelle scuole | si punta a coinvolgere un milione di ragazzi con un investimento di 22 milioni

Vincere aiuta a vincere. La Fitp sa benissimo che il boom del tennis italiano va cavalcato per continuare a evolversi. Sarebbe un errore imperdonabile crogiolarsi nei successi, come accadde dopo l’età dell’oro di Panatta & Co. Ma questa governance, guidata da Angelo Binaghi, ha già mostrato un modus operandi differente, in linea con le nuove sfide dell’industria dell’intrattenimento. Prendete la scuola. È lì che si devono reclutare appassionati e praticanti. È lì che la Federazione ha puntato lo sguardo, con il progetto “Racchette in Classe”, che l’anno scorso ha coinvolto 619mila studenti. Grazie alla firma del protocollo d’intesa con il ministero dell’Istruzione e del Merito, siglata oggi al Foro Italico, il ruolo della Fitp è stato istituzionalizzato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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