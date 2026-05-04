L’iniziativa che punta a coinvolgere attivamente le giovani generazioni nelle dinamiche del volontariato locale

Da riminitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bellaria Igea Marina, i giovani tra i 14 e i 17 anni possono ancora iscriversi a “Aperti per ferie”, un progetto che mira a coinvolgere i ragazzi nelle attività di volontariato locale. L’iniziativa permette ai partecipanti di formalizzare la candidatura entro il 29 maggio. L’obiettivo è farli partecipare attivamente alle attività di volontariato durante il periodo estivo, offrendo loro un’opportunità di impegno e coinvolgimento diretto nel territorio.

Novità interessante per i ragazzi di Bellaria Igea Marina di età compresa tra i 14 e 17 anni (nati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012), che sino al 29 maggio possono formalizzare la propria candidatura per partecipare ad “Aperti per ferie”: l’iniziativa che punta a coinvolgere attivamente le.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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