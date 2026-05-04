L’iniziativa che punta a coinvolgere attivamente le giovani generazioni nelle dinamiche del volontariato locale

A Bellaria Igea Marina, i giovani tra i 14 e i 17 anni possono ancora iscriversi a “Aperti per ferie”, un progetto che mira a coinvolgere i ragazzi nelle attività di volontariato locale. L’iniziativa permette ai partecipanti di formalizzare la candidatura entro il 29 maggio. L’obiettivo è farli partecipare attivamente alle attività di volontariato durante il periodo estivo, offrendo loro un’opportunità di impegno e coinvolgimento diretto nel territorio.

Novità interessante per i ragazzi di Bellaria Igea Marina di età compresa tra i 14 e 17 anni (nati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012), che sino al 29 maggio possono formalizzare la propria candidatura per partecipare ad “Aperti per ferie”: l’iniziativa che punta a coinvolgere attivamente le.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Tavolo nazionale giovani: generazioni a confronto per costruire il percorso del volontariatoSi è concluso ieri, 21 aprile, a Roma, il nuovo incontro del Tavolo nazionale giovani dedicato alle tematiche di protezione civile. Iniziativa a scuola. Lo scientifico apre le porte al mondo del volontariatoIl liceo Barsanti e Matteucci apre le porte al volontariato: una mattinata dedicata al servizio civile con Claudia Barsanti, la responsabile... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: TapTino: 10mila euro per aiutare bambini con ADHD; Domani a Cinquefrondi l’iniziativa che punta al rilancio economico e allo sviluppo del territorio - Inquieto; Il passaporto si può richiedere in 7.500 uffici postali in tutta Italia; L’IA guida la ricerca del futuro: il bando globale di Google.org. Cinquefrondi, domani l’iniziativa che punta al rilancio economico e allo sviluppo del territorioSi terrà domani, a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, l’atteso evento di promozione della Ciclovia della Solidarietà che promette di segnare un punto di svolta per l’economia locale. L’ini ... strettoweb.com Trump annuncia che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. "Si tratta di un gesto umanitario" afferma il presidente Usa. Secca la replica da Teheran: "Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regi - facebook.com facebook