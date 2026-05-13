tendenze quando la moda prende il largo

Una serie TV dedicata a una figura della famiglia reale americana ha raggiunto oltre 65 milioni di ore di streaming. Durante un viaggio in barca a Martha’s Vineyard, l’erede di quella famiglia si è aperto pubblicamente, attirando l’attenzione sul suo percorso personale e sulle tendenze che coinvolgono il mondo dello spettacolo e la cultura pop. La produzione, firmata dal noto produttore, ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli esperti del settore.

In Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie Tv prodotta da Ryan Murphyche ha realizzato oltre 65 milioni di ore di streaming, l’erede della royal family americana si dichiara durante un viaggio in barca a Martha’s Vineyard. Tra il 21 e il 26 maggio, invece, la Louis Vuitton 38a America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia segna ufficialmente l’inizio della Road to Naples 2027. La nautica torna al centro della narrazione e influenza il mondo della moda e del design. Del resto, parafrasando Mark Twain, Tra vent’anni saremo più infastiditi dalle cose che non abbiamo fatto che da quelle che abbiamo fatto. Perciò molliamo gli ormeggi, usciamo dal porto sicuro e lasciamo che il vento gonfi le nostre vele.🔗 Leggi su Panorama.it

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