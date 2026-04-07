la grande guida di gq alle tendenze moda uomo primavera estate 2026

La stagione PrimaveraEstate 2026 porta con sé tendenze chiare nel settore della moda uomo. I capi sono più leggeri, con tessuti freschi e meno strati, preferiti per affrontare le temperature più alte. La scelta si concentra su linee semplici e confortevoli, ideali per uno stile pratico e senza troppi fronzoli. Questa guida di GQ analizza le principali proposte di abbigliamento maschile per la prossima stagione.

L’abbigliamento maschile durante la primavera e l’estate ha la reputazione di essere semplice. Tessuti più leggeri, meno strati, meno cose a cui pensare. E va benissimo così, ma quest’anno l’atmosfera sembra leggermente diversa. Dopo una serie di collezioni molto pulite e molto razionali, le cose stanno iniziando a rilassarsi un po’ — e nel processo diventano anche più interessanti. Tra le sfilate di Londra, Milano e Parigi, i designer non inseguivano una sola grande idea, quanto piuttosto tante piccole intuizioni. Le proporzioni stanno cambiando, gli accessori fanno molto più del solito, e sì, ora puoi indossare le infradito con un completo elegante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Moda in Movimento : Tendenze Moda Maschile Marzo 2026

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