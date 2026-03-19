Ogni vent’anni le tendenze moda sembrano ripetersi, portando in passerella stili ormai passati ma rivisitati. Dalle minigonne più audaci alle gonne lunghe e raffinate, passando alla vita bassa ispirata agli anni 2000 fino al ritorno dell’eleganza a vita alta, questa alternanza continua a catturare l’attenzione di designer e appassionati. La moda si dimostra ancora una volta un gioco di richiami e rivisitazioni.

Dalle minigonne audaci alle longuette sofisticate, dalla vita bassa dallo spirito Y2K fino al ritorno dell’eleganza a vita alta: la moda, ancora una volta, conferma il suo fascino ciclico e sorprendente. Quella che per anni è stata considerata una regola non scritta dagli addetti ai lavori — il ritorno delle tendenze ogni vent’anni circa — oggi trova una conferma scientifica. A dimostrarlo è uno studio della Northwestern University, dove un gruppo di ricercatori guidato da Emma Zajdela ha analizzato circa 37 mila immagini di abbigliamento femminile dal 1869 a oggi, costruendo il più ampio archivio digitale mai dedicato all’evoluzione dello stile femminile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La moda è matematica: ecco perché ogni 20 anni ritornano le tendenze

Articoli correlati

Perché le tendenze ritornano? Il ciclo segreto della moda è anche la sua forzaL’industria dell’abbigliamento vive un paradosso affascinante: è costantemente proiettata verso l’innovazione tecnologica, eppure appare...

Le tendenze vanno e vengono? Sì, ed è la matematica a sostenerloLa ricerca guidata dalla dottoressa di ricerca Emma Zajdela, con la supervisione di Daniel Abrams, professore di scienze ingegneristiche e matematica...

Contenuti utili per approfondire La moda è matematica ecco perché ogni...

Temi più discussi: La moda segue un ciclo di 20 anni, lo dimostra la matematica; La moda segue un ciclo di 20 anni: a dimostrarlo è la matematica; La moda segue un ciclo di 20 anni, lo dimostra la matematica; Pasqua con la matematica: giochi, enigmi e attività divertenti con uova, frazioni e probabilità.

Le tendenze vanno e vengono? Sì, ed è la matematica a sostenerloUn recente studio universitario, basato su dati e numeri, ha confermato che i trend di moda seguono un ciclo ben preciso che li porta a tornare in voga ogni 20 anni esatti ... vanityfair.it

La moda segue un ciclo di 20 anni, lo dimostra la matematica(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Dalle gonne mini a quelle longuette, dalla vita bassa a quella alta, le tendenze della moda seguono un ciclo che le porta a ritornare in voga ogni 20 anni circa. Questa 'regola ... msn.com

Corriere Moda - facebook.com facebook

La moda segue un ciclo di 20 anni, lo dimostra la matematica. Dall'analisi di 37mila immagini di abbigliamento femminile è emerso che ascesa e declino delle tendenze seguono un andamento che raggiunge un picco ogni 20 anni. #ANSA x.com