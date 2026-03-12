Temporali sul casertano | la Protezione civile emana un avviso di allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per il casertano e altre zone della regione. L'allerta sarà valida dalla mezzanotte alle 15 di venerdì 13 marzo e riguarda principalmente la Piana campana, Napoli, le Isole, l’Area Vesuviana, la Penisola sorrentina-amalfitana e i Monti di Sarno e Monti. La comunicazione si rivolge ai cittadini e alle autorità locali.

Allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania. L'avviso, di colore Giallo, sarà valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo, sulla zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e sulla zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo giallaLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello... La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteoLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello... Contenuti utili per approfondire Temporali sul casertano la Protezione... Temporali sul casertano: la Protezione civile emana un avviso di allerta meteoAllerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania. L'avviso, di colore Giallo, sarà valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo, sulla zona 1 (Piana campana, Napoli, ... casertanews.it 15/10/2025 - Comunicato n. 160 - Maltempo, temporali in rapida estensione. Allerta meteo su tutta la fascia costiera della Campania dal Casertano fino al CilentoLa perturbazione meteo che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non erano inclusi nel ... regione.campania.it