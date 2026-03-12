Temporali in arrivo su Napoli e provincia | allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalla mezzanotte alle 15 di venerdì 13 marzo, per le zone della Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti. Sono previsti temporali che interesseranno queste aree durante il periodo indicato.

I fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico. Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

