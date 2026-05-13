Temporali e possibile grandine in arrivo su Milano | scatta l' allerta gialla

Martedì a Milano si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con temporali in arrivo. Le autorità hanno emanato un'allerta di colore giallo per il rischio di piogge intense e possibili grandinate. La protezione civile invita i cittadini a prestare attenzione alle eventuali allerte e a evitare spostamenti non necessari durante le precipitazioni più forti. Lo scenario meteorologico resta sotto osservazione.

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