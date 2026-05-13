Temporali e possibile grandine in arrivo su Milano | scatta l' allerta gialla
Martedì a Milano si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con temporali in arrivo. Le autorità hanno emanato un'allerta di colore giallo per il rischio di piogge intense e possibili grandinate. La protezione civile invita i cittadini a prestare attenzione alle eventuali allerte e a evitare spostamenti non necessari durante le precipitazioni più forti. Lo scenario meteorologico resta sotto osservazione.
Milano si prepara a una nuova giornata di maltempo. E scatta l'allerta per il rischio di forti temporali. Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per temporali che interesserà l'area del nodo idraulico cittadino dalle ore 6 di domani, giovedì.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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