Meteo | temporali e grandine in arrivo sulla Sicilia allerta gialla in 8 regioni

Una depressione atmosferica, attualmente presente sulla Tunisia, si sta dirigendo verso il Mediterraneo e provocherà un peggioramento delle condizioni mete o in molte zone. Previste piogge intense, temporali e grandinate sulla Sicilia, con otto regioni che sono state inserite in allerta gialla. Le precipitazioni potrebbero essere localmente forti, causando possibili disagi e accumuli significativi di acqua.

Una circolazione depressionaria ben strutturata, attualmente situata sulla Tunisia, sta per investire il Mediterraneo, portando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà l'Italia nelle prossime ore. Maltempo in Sicilia: i settori più colpiti Già dal pomeriggio-sera di oggi sono previsti intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia, con particolare insistenza sui settori centro-occidentali dell'isola. La perturbazione, alimentata dalla depressione tunisina, favorirà lo sviluppo di precipitazioni sparse a carattere di rovescio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: temporali e grandine in arrivo sulla Sicilia, allerta gialla in 8 regioni FORTI TEMPORALI E GRANDINATE SULLA SICILIA DOMENICA 15 MARZO #meteo #catania Meteo, perturbazione atlantica in arrivo, vento forte e temporali. Allerta gialla su Calabria e parte della SiciliaUna perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà nella giornata di domani le isole maggiori e la Calabria, con precipitazioni più frequenti e... Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpitePer la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su...