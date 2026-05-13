Si svolge in questi giorni l’evento dedicato alle nuove tecnologie e alla sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere idee innovative in grado di favorire lo sviluppo sostenibile. La manifestazione riunisce aziende, ricercatori e enti pubblici che presentano progetti e soluzioni, con particolare attenzione alle applicazioni pratiche nel rispetto dell’ambiente. L’iniziativa si concentra sulla diffusione di tecnologie che possano contribuire a un futuro più verde e sostenibile.

Conoscere e investire in idee innovative capaci di coniugare sostenibilità e sviluppo: è questo l’obiettivo di “ Pianeta Terra Tech. Innovation For Life ”, giunto alla sua terza edizione. L’evento, realizzato come spin-off di Pianeta Terra Festival, nasce con l’intento di mettere in dialogo il dibattito teorico più avanzato sui temi dell’ innovazione con le esigenze del mondo dell’industria, sempre più orientato verso soluzioni concrete e scalabili. Uno spazio di confronto che unisce ricerca, impresa e territorio sui temi cruciali della transizione ecologica, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Laterza Editori con la collaborazione di A11 Venture, responsabile della selezione delle realtà imprenditoriali protagoniste.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tempo di Pianeta Terra Tech. Quando l’innovazione incontra la sostenibilità

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