Dopo vent'anni dalla prima collaborazione, la stilista inglese torna a lavorare con il colosso svedese per lanciare una nuova collezione. La linea include capi realizzati con materiali sostenibili e si distingue per un tocco di ispirazione rock. La collaborazione si concentra su capi longevi e sostenibili, riflettendo l’impegno condiviso nei confronti del rispetto ambientale. La presentazione della collezione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso la moda responsabile.

Ora il dialogo continua: la nuova collezione Stella McCartney H&M - che sarà disponibile a partire dal 7 maggio - ha riacceso l’entusiasmo attorno a un sodalizio che ripunta il focus sul futuro della moda e già si preannuncia come un nuovo successo. In attesa di questo lancio imminente, abbiamo chiacchierato con la designer e con Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor di H&M, che ne hanno svelato curiosità e dettagli. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. «Ricordo l’entusiasmo di quella prima volta – rivela Stella McCartney con un pizzico di nostalgia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stella McCartney torna al fianco di H&M: «Il pianeta Terra non ha tempo per chi si arrende»

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