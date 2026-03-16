Super Terra con atmosfera e vita possibili scoperta vicino a noi | il tempo per raggiungere il pianeta
Gli scienziati hanno individuato una Super Terra che potrebbe avere un’atmosfera e condizioni favorevoli alla vita, orbitando attorno alla stella GJ 887. La scoperta è stata possibile grazie agli strumenti HARPS ed ESPRESSO, che hanno analizzato la stella e identificato il pianeta. La distanza tra il nostro sistema e il nuovo mondo è tale da consentire un possibile viaggio in tempi relativamente brevi.
Grazie agli spettrografi HARPS ed ESPRESSO i ricercatori hanno scoperto una Super Terra in orbita attorno alla stella GJ 887 (Gliese 887). Il pianeta roccioso si trova nella zona abitabile e potrebbe ospitare un'atmosfera stabile, acqua liquida sulla superficie e la vita. Ma il tempo per raggiungerlo, con le tecnologie attuali, è davvero troppo lungo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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