È stato pubblicato un libro che racconta i dieci anni di attività di Telt, l’ente responsabile del progetto Torino-Lione. Il volume raccoglie le testimonianze di alcuni protagonisti che hanno siglato gli accordi con il governo dell’ex primo ministro. Viene inoltre analizzato come sono state affrontate le tensioni generate dal movimento No Tav nel corso di questo periodo. La pubblicazione fornisce un quadro dettagliato delle fasi e delle decisioni prese.

? Domande chiave Chi sono i protagonisti che hanno firmato gli accordi con Monti?. Come sono state gestite le tensioni con il movimento No Tav?. Quali testimonianze spiegano la complessità diplomatica tra Italia e Francia?. Perché la memoria storica è diventata fondamentale per il progetto Telt?.? In Breve Volume bilingue presenta testimonianze di Christian Masset e Mario Monti a Torino.. Hubert du Mesnil e Vera Fiorani contribuiscono alla narrazione storica del progetto.. Louis Besson e Josiane Beaud offrono prospettive sulla Commissione intergovernativa dal 2001.. Piero Nurisso e Filippo Colombino partecipano al dibattito con il console Emanuele Chieli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Telt, il decennio Torino-Lione: nasce il libro con le voci di Monti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Un decennio di fratellanza tra il liceo Colonna e lycée Les Minimes di LioneNel solco di una tradizione ormai decennale, si rinnova il sodalizio elettivo tra il Liceo Vittoria Colonna e il Lycée des Minimes, un’unione...

Giangilberto Monti torna con “Voci Ribelli”: il 27 marzo esce il nuovo album tra memoria, culture e impegno civileIl 27 marzo arriva “Voci Ribelli”, il nuovo album di Giangilberto Monti, disponibile in CD, digitale e vinile rosso da 180 grammi in edizione...