Un decennio di fratellanza tra il liceo Colonna e lycée Les Minimes di Lione

Da dieci anni, il Liceo Vittoria Colonna e il Lycée des Minimes di Lione mantengono un rapporto di collaborazione che si rinnova nel tempo. Questa collaborazione si concretizza attraverso scambi culturali, incontri e attività congiunte tra studenti e docenti, rafforzando i legami tra le due istituzioni e promuovendo la conoscenza reciproca. La partnership si è consolidata nel corso di un decennio di iniziative condivise.

Nel solco di una tradizione ormai decennale, si rinnova il sodalizio elettivo tra il Liceo Vittoria Colonna e il Lycée des Minimes, un’unione suggellata dalla profonda e fraterna amicizia tra i promotori dell’iniziativa, il Prof. Massimiliano Badiali e la Prof.ssa Blandine Haffray. Dopo aver ricevuto la generosa ospitalità lionese nel febbraio del 2026, la comunità aretina apre oggi le proprie dimore agli studenti d’Oltralpe, trasformando l’accoglienza domestica in un autentico laboratorio di cittadinanza europea. Il culmine cerimoniale della visita ha avuto luogo venerdì 27 marzo, quando la delegazione francese è stata ricevuta dal Dirigente del Colonna dr. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Un decennio di fratellanza tra il liceo Colonna e lycée Les Minimes di Lione Articoli correlati Dieci anni di fratellanza tra il liceo Colonna di Arezzo e Lycée les Minimes di LioneDopo aver ricevuto la generosa ospitalità lionese nel febbraio del 2026, la comunità aretina apre oggi le proprie dimore agli studenti d’Oltralpe,... Il liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomiaArezzo, 28 marzo 2026 – Il liceo Colonna inaugura il 1° scambio a Digione tra cultura e gastronomia.