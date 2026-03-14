Il 27 marzo viene pubblicato “Voci Ribelli”, il nuovo album di Giangilberto Monti. L’uscita è prevista in diverse versioni, tra cui CD, digitale e vinile rosso da 180 grammi in edizione limitata di 300 copie autografate. L’album affronta temi legati alla memoria, alle culture e all’impegno civile.

Il 27 marzo arriva “Voci Ribelli”, il nuovo album di Giangilberto Monti, disponibile in CD, digitale e vinile rosso da 180 grammi in edizione limitata di 300 copie autografate. Pubblicato da Warner Music The Saifam Group, il disco si presenta come un progetto intenso e originale, capace di intrecciare musica, memoria, impegno civile e dialogo tra culture, restituendo nuova luce a una parte importante del repertorio del cantautore milanese. “ Voci Ribelli ” è un viaggio musicale che nasce dall’incontro tra mondi diversi e dalla volontà di rileggere il passato con uno sguardo aperto, contemporaneo e profondamente umano. Il progetto prende forma attraverso otto storiche canzoni di Giangilberto Monti, qui riarrangiate da musicisti magrebini, e si completa con due brani inediti che arricchiscono ulteriormente il senso del disco. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Giangilberto Monti torna con “Voci Ribelli”: il 27 marzo esce il nuovo album tra memoria, culture e impegno civile

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