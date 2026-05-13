Telese accordo con due multinazionali | nuovi investimenti e lavoro

A Telese Terme sono stati firmati contratti con due multinazionali, provenienti rispettivamente da Paesi Bassi e Polonia. Gli accordi prevedono nuovi investimenti nel territorio e la creazione di posti di lavoro. L’amministrazione comunale ha annunciato che questa iniziativa mira a favorire la stabilità occupazionale e a sostenere il rilancio economico locale. La firma dei contratti segna l’inizio di un periodo di sviluppo per la città.

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Si apre una nuova stagione di sviluppo per la città di Telese Terme. Ieri, presso la sede comunale, sono stati ufficializzati gli accordi con i vertici di due importanti multinazionali, rispettivamente di origine olandese e polacca, che hanno già sottoscritto i contratti per l’insediamento produttivo sul territorio comunale. L’operazione è il coronamento di una programmazione strategica volta al rilancio economico e alla creazione di occupazione stabile. L’arrivo di queste realtà internazionali rappresenta un segnale della capacità attrattiva del tessuto economico locale. “Oggi per Telese Terme è una giornata che definirei storica. Questo risultato non nasce per caso, ma è il frutto di una visione chiara e di un impegno costante volto a rendere la nostra città un polo d’attrazione per capitali e innovazione internazionale.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, accordo con due multinazionali: nuovi investimenti e lavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Svolta storica per l’economia di Telese Terme: due multinazionali scelgono il territorioTempo di lettura: 2 minutiSi apre una nuova stagione di sviluppo per la città di Telese Terme. Genenta Science e Sophia High Tech siglano l'accordo: aumentano investimenti e posti di lavoroGenenta Science Spa, in fase di evoluzione in Saentra Forge, un consolidatore industriale strategico focalizzato su biotecnologie, difesa, aerospazio...