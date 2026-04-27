Genenta Science e Sophia High Tech siglano l' accordo | aumentano investimenti e posti di lavoro

Genenta Science Spa, che si sta trasformando in Saentra Forge, ha annunciato di aver firmato accordi definitivi con Sophia High Tech srl. L'intesa prevede un aumento degli investimenti e la creazione di nuovi posti di lavoro. Saentra Forge si concentra su settori come biotecnologie, difesa, aerospazio e tecnologie per la sicurezza nazionale italiana. L'azienda ha reso noto il nuovo accordo tramite comunicato ufficiale.

Genenta Science Spa, in fase di evoluzione in Saentra Forge, un consolidatore industriale strategico focalizzato su biotecnologie, difesa, aerospazio e tecnologie relative alla sicurezza nazionale italiana, ha annunciato oggi di aver siglato accordi definitivi con Sophia High Tech srl, azienda.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Agrifoodtech italiano in crescita: investimenti +18% e 4.400 nuovi posti di lavoro nel 2025.Agrifoodtech: L’Italia Scommette sull’Innovazione nel Settore Agroalimentare, Investimenti in Crescita del 18% L’Italia conferma il suo slancio nel... Rimini: Eurospar riqualifica area artigianale, 30 nuovi posti di lavoro e investimenti mirati.Un nuovo supermercato Eurospar sorgerà nella zona artigianale di San Giovanni, a Rimini, con un investimento che ha già portato alla creazione di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genenta Science entra nel capitale di Sophia High Tech; Genenta (Saentra Forge), accordi definitivi per controllo di Sophia HT in due tranche; Dai missili ipersonici alle Lamborghini, Sòphia High Tech passa a Genenta; Sòphia cresce e apre al futuro: Genenta entra con il 51% e punta al polo della difesa. Genenta Science e Sophia High Tech siglano l'accordo: aumentano investimenti e posti di lavoroGenenta Science Spa, in fase di evoluzione in Saentra Forge, un consolidatore industriale strategico focalizzato su biotecnologie, difesa, aerospazio e tecnologie relative alla sicurezza nazionale ita ... napolitoday.it Genenta Science entra nel capitale di Sophia High TechL'acquisizione della società napoletana nel quadro del processo di evoluzione verso la nuova struttura denominata Saentra Forge ... startupbusiness.it Dall’emozionante penna di Francesco Bertolino, del Corriere della Sera si legge: Da #SommaVesuviana al Nasdaq: SÒPHIA entra nella holding Genenta Science. Il CEOAntonio Caravielloo«Ho lasciato Airbus per fare impresa» Grazie allo #space #Team - facebook.com facebook