Un uomo di 63 anni è stato condannato dal Tribunale di Perugia per aver perseguitato l'ex moglie, continuando a tormentarla con messaggi e atteggiamenti molesti. La vicenda riguarda comportamenti che si sono protratti nel tempo, portando alla decisione di giustizia di applicare una misura restrittiva. L'uomo è stato quindi inviato in carcere in esecuzione della sentenza.

?? Cosa sapere Il Tribunale di Perugia condanna un uomo di 63 anni per persecuzione contro l'ex moglie. L'imputato ha usato minacce religiose e il figlio di dieci anni per esercitare controllo. Il Tribunale di Perugia ha condannato un uomo di 63 anni di nazionalità algerina a un anno e quattro mesi di reclusione per aver perseguitato la sua ex moglie con minacce e pressioni psicologiche tra Umbertide e l'Alta Valle del Tevere. La sentenza arriva dopo una serie di episodi iniziati nel se .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, carcere per l’uomo che tormentava l’ex moglie con la fede

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