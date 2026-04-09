Abusi in famiglia | condannato l’uomo che tormentava le figlie

Il 9 aprile 2026, la Corte d’Assise ha condannato un uomo di 40 anni residente nell’hinterland di Vittorio Veneto a cinque anni e sei mesi di reclusione. L’uomo era accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata sulla propria figliastra di 10 anni. La sentenza si basa sulle accuse mosse contro di lui e sulla valutazione delle prove presentate durante il processo. La vicenda ha avuto ampia risonanza nell’ambito delle cronache locali.

La Corte d’Assise ha stabilito oggi, 9 aprile 2026, una condanna di 5 anni e 6 mesi per un uomo di 40 anni residente nell’hinterland di Vittorio Veneto, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni della propria figliastra di 10 anni. La decisione dei giudici segna un netto distacco rispetto alla richiesta di 16 anni di reclusione avanzata dalla Procura di Treviso lo scorso 23 gennaio. Il dramma è venuto alla luce nell’agosto del 2023, quando la bambina ha espresso il proprio disagio alla madre, chiedendole di far capire al genitore di non svegliarla durante la notte per via dei contatti fisici indesiderati. Quel grido di aiuto ha rotto un silenzio che nascondeva dinamiche di abuso sistematico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abusi in famiglia: condannato l’uomo che tormentava le figlie Abusi su un giovane disabile ad Afragola: tre arresti per il “branco” che lo tormentava da mesiChe cosa è successo ad Afragola e perché il caso sta sconvolgendo la comunità Un incubo durato mesi, fatto di violenze, umiliazioni e minacce. Abusi su una 16enne dentro l'ufficio: "amico di famiglia" condannato per violenza sessualeIl giudice ha condannato un uomo di 60 anni, originario della Campania, a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni... Temi più discussi: Staccò la lingua alla compagna incinta, condannato a 4 anni e mezzo; Trent’anni di umiliazioni e di violenze in casa. Il coraggio di denunciare. Marito condannato; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Falce in mano, muratore minaccia di morte la madre: Ti ammazzo! - BresciaToday. Armando Cusani sindaco di Sperlonga condannato a 6 anni per corruzione: abusi edilizi sull’hotel di famigliaSei anni di reclusione per corruzione è la condanna che la prima Corte d'Assise ha stabilito nei confronti di Armando Cusani sindaco di Sperlonga, in passato presidente della Provincia di Latina. La ... fanpage.it Immagine simbolo di minori maltrattatiLATINA Dieci anni di reclusione per una donna di 40 anni a Latina, condannata per aver narcotizzato e abusato del figlio quattordicenne, filmando le violenze e inviandole al proprio amante, anche lui ... lanuovasardegna.it Sava, presunti abusi edilizi per la realizzazione di un centro sportivo: 5 assoluzioni - facebook.com facebook Nel film su Michael Jackson non ci saranno riferimenti alle accuse di abusi x.com