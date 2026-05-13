Tedua incontro in pieno centro con i fan genovesi dopo anni | Sarà bello rivedervi
Tedua ha incontrato i fan nel cuore di Genova dopo diversi anni. L’artista ha condiviso con loro alcuni momenti durante un appuntamento pubblico, il quale si è svolto in una zona centrale della città. I presenti hanno potuto scambiare alcune parole con il rapper, che si è fermato per alcune foto e autografi. L’evento ha attirato numerose persone, tutte in attesa di un momento di incontro con il musicista.
Tedua si prepara al grande ritorno nel centro di Genova per un incontro con i fan che mancava da anni.Il prossimo 22 maggio è attesa l’uscita del suo nuovo mixtape “Ryan Ted” che arriva dieci anni dopo “Aspettando Orange County”.In contemporanea con l’uscita del disco, l’artista genovese ha anche.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Beatrice Luzzi: un nuovo incontro con i fan. Dove saràBeatrice Luzzi a Lucca: un incontro tra pagine e persone C’è qualcosa di speciale quando una storia esce dalle pagine di un libro e prende forma...
Leggi anche: Aka7even ha un incidente e non si presenta all'incontro con i fan al centro d'Abruzzo assieme a Lda