Tedua incontro in pieno centro con i fan genovesi dopo anni | Sarà bello rivedervi

Tedua ha incontrato i fan nel cuore di Genova dopo diversi anni. L’artista ha condiviso con loro alcuni momenti durante un appuntamento pubblico, il quale si è svolto in una zona centrale della città. I presenti hanno potuto scambiare alcune parole con il rapper, che si è fermato per alcune foto e autografi. L’evento ha attirato numerose persone, tutte in attesa di un momento di incontro con il musicista.

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