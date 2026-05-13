Tedua incontro in pieno centro con i fan genovesi dopo anni | Sarà bello rivedervi

Da genovatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tedua ha incontrato i fan nel cuore di Genova dopo diversi anni. L’artista ha condiviso con loro alcuni momenti durante un appuntamento pubblico, il quale si è svolto in una zona centrale della città. I presenti hanno potuto scambiare alcune parole con il rapper, che si è fermato per alcune foto e autografi. L’evento ha attirato numerose persone, tutte in attesa di un momento di incontro con il musicista.

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Tedua si prepara al grande ritorno nel centro di Genova per un incontro con i fan che mancava da anni.Il prossimo 22 maggio è attesa l’uscita del suo nuovo mixtape “Ryan Ted” che arriva dieci anni dopo “Aspettando Orange County”.In contemporanea con l’uscita del disco, l’artista genovese ha anche.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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