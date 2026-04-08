Beatrice Luzzi sarà a Lucca per un evento dedicato ai suoi lettori. L'appuntamento prevede un incontro tra autrice e pubblico, nel quale si potrà parlare delle sue opere e delle esperienze legate alla scrittura. La partecipazione è aperta e si svolgerà in un luogo pubblico della città, offrendo l'opportunità di incontrare l’autrice di persona. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative culturali della zona.

Beatrice Luzzi a Lucca: un incontro tra pagine e persone. C’è qualcosa di speciale quando una storia esce dalle pagine di un libro e prende forma nella realtà. È proprio quello che accadrà a Lucca, dove Beatrice Luzzi incontrerà i suoi fan per firmare il suo libro, trasformando un semplice firmacopie in un momento di autentica connessione. Chi parteciperà non porterà a casa solo una copia autografata, ma un ricordo. Perché, in fondo, i libri più importanti non sono solo quelli che leggiamo, ma quelli che viviamo. Leggi anche Raoul Bova e Beatrice Arnera: cosa sta accadendo? Spunta l’indiscrezione L’account ufficiale della casa editrice DeNigris Editore ha annunciato: “Un appuntamento imperdibile a Lucca. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Beatrice Luzzi: un nuovo incontro con i fan. Dove sarà

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Heated Rivalry: l'attesa dei fan per il nuovo romanzo sarà più lunga del previstoLa scrittrice Rachel Reid ha spiegato il motivo per cui la pubblicazione del prossimo romanzo con al centro Ilya e Shane è stata posticipata.

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Beatrice Luzzi dopo l'esperienza da opinionista al GF: 'Ho visto tanta invidia'Beatrice Luzzi in un video postato su Instagram ha risposto ad alcune domande rivolte dai suoi follower. Tra i vari quesiti c'è chi è tornato a chiederle dell'esperienza vissuta come opinionista del ... it.blastingnews.com

Con lei è finita, non ci sentiamo più”. Giuseppe Garibaldi non lascia spazio ai dubbi quando parla del suo rapporto terminato con Beatrice Luzzi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite ad A Tutto Gossip su RTV WEB con Lisa Fusco, si è lasciato anda - facebook.com facebook