Aka7even non si è presentato all'incontro con i fan nel centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino giovedì pomeriggio. L'assenza è stata causata da un incidente stradale che, sebbene non abbia provocato danni fisici, gli ha causato uno stato di traumatismo. La notizia è stata comunicata dall’amico e collega LDA, che era presente all’evento.

Lo ha rivelato l'amico e collega LDA, presente all'appuntamento con i fan. In un video pubblicato ieri 26 marzo dalla pagina X @LDAeAKA7evenupdates e ripreso da Today.it, Luca D'Alessio (figlio di Gigi, questo il suo vero nome) ha spiegato cos'è accaduto al collega e amico purtroppo assente all'incontro con i fan in Abruzzo. “Le bugie non le voglio dire: è giusto che tutti sappiano la verità, senza fare allarmismi. Oggi ha fatto un incidente con la macchina. Però sta benissimo, sta bene. Lui era in macchina, si è fatta male la persona che era in motorino - ha detto ancora LDA dal palco del centro commerciale teatino -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Aka7even ha un incidente e non si presenta all'incontro con i fan al centro d'Abruzzo assieme a Lda

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