Tecnologia ecco i robot bioibridi | integrano alghe e meccanismi artificiali

Sono stati sviluppati microrobot bioibridi che combinano alghe vive e meccanismi artificiali, e che si muovono in sciami simili a quelli delle locuste. Questi robot vengono guidati dalla luce e sono stati utilizzati per somministrare con precisione farmaci su una ferita simulata. La tecnologia rappresenta una nuova frontiera nel campo dei robot bioibridi, con applicazioni nel settore medico.

Integrano alghe vive e meccanismi artificiali, i microrobot che volano in sciami simili a quelli delle locuste, guidati dalla luce: sono la nuova frontiera della tecnologia bioibrida e hanno dimostrato di poter somministrare con precisione i farmaci necessari a curare una ferita simulata. Descritti sulla rivista Science Advances, sono stati realizzati nell’Università della California a San Diego combinando parti di alghe fotosensibili e componenti artificiali. “Il movimento dello sciame sfrutta la fotoreattività della microalga verde Chlamydomonas reinhardtii per migliorare la sensibilità dei robot ai comandi”, dice il primo autore della ricerca, Víctor de la Asunción-Nadal d ell’Università della California San Diego.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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