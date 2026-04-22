Salerno arriva il robot Tano | tecnologia per curare i piccoli pazienti

A Salerno, i Club Rotary hanno consegnato un robot umanoide all’Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi d’Aragona. Contestualmente, dal Palazzo della Provincia è stato calato un vessillo simbolo della campagna internazionale contro la poliomielite. La donazione del robot fa parte di un progetto di supporto alle cure per i bambini malati. La cerimonia si è svolta in un clima di collaborazione tra enti pubblici e associazioni di volontariato.

I Club Rotary hanno donato un robot umanoido all’Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi d’Aragona di Salerno, mentre dal Palazzo della Provincia è stato calato un vessillo per la lotta globale contro la poliomielite. L’iniziativa, che unisce tecnologia avanzata e salute pubblica, si è concentrata ieri mattina nella Sala Marcello Torre durante un incontro che ha protagonisti i vertici dei club locali e provinciali. Tecnologia al servizio della psico-oncologia pediatrica. Il progetto denominato TANO prevede l’impiego del robot Nao6 presso il reparto oncologico pediatrico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona. Questa macchina, alta 58 centimetri, possiede una piattaforma open source programmabile e la capacità di dialogare in italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, arriva il robot Tano: tecnologia per curare i piccoli pazienti Notizie correlate Salerno: arriva TANO, il robot IA che combatte il cancro nei bambiniMartedì 21 aprile, alle ore 11:00, la Sala Marcello Torre all’interno del Palazzo della Provincia di Salerno ospiterà una conferenza stampa cruciale... Tecnologia e solidarietà: dal cuore dei Lions un nuovo strumento per i piccoli pazienti di ForlìLa dotazione tecnologica dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì si arricchisce di un nuovo, importante,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Salerno, al Ruggi arriva Tano, il robot amico dei bambini ricoverati in Oncologia pediatrica; TANO, il robot dalle fattezze umanoidi, donato dai Club Rotary all’Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi di Salerno. Dal balcone principale della Provincia calato il banner commemorativo della campagna vaccinale EndPolioNow.; A Noto arriva Robidone: il robot riciclone che insegna l'ambiente con l'intelligenza artificiale; Salerno | arriva TANO il robot IA che combatte il cancro nei bambini. TANO, il robot dalle fattezze umanoidi, donato dai Club Rotary all’Unità di Oncologia Pediatrica del Ruggi di Salerno. Dal balcone principale della Provincia calato il ...E’ stato calato, ieri mattina, dal balcone del Palazzo della Provincia di Salerno, il banner commemorativo della campagna vaccinale EndPolioNow gu ... gazzettadisalerno.it Nel rione Fornelle, a Salerno, ho disseminato piccoli interventi tra i vicoli. Immagini minute, quasi nascoste, da trovare per caso, camminando senza fretta. Se passate di lì, perdetevi un po’ e guardate bene Muri d’Autore – Parco della Poesia di Strada grazie - facebook.com facebook CI VEDIAMO DOMANI IN CAMPANIA. Prima a Napoli e poi a Salerno. Il futuro cù sole n'copp! x.com