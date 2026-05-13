Tecniche digitali per entrare in chiesa I segreti del progetto Piccoli musei
Entrare in una chiesa chiusa senza neppure sfiorarne il portone: un paradosso che diventa realtà grazie alle più avanzate tecnologie di digitalizzazione. Domenica prossima la Pinacoteca Molajoli di Fabriano invita la cittadinanza a scoprire il dietro le quinte del progetto " Piccoli Musei ", un’iniziativa che fonde arte e innovazione digitale per rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti. L’appuntamento inizierà alle 16:30 presso il Palazzo del Podestà con la presentazione pubblica del progetto, incentrato su rilievi digitali, modelli 3D e soluzioni di virtualizzazione. A seguire, ci si sposterà in Pinacoteca per un workshop pratico-teorico d’eccezione, guidato da Giorgio Verdiani dell’ Università di Firenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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