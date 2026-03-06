Innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali | primo appuntamento del Progetto Alma

Il primo appuntamento del Progetto Alma, finanziato dal Pnrr e coordinato dall’Università, si concentra sull’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie digitali. L’iniziativa, denominata Ama – Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation, mira a introdurre nuovi modelli di apprendimento e soluzioni digitali nelle scuole. Durante l’evento, si sono affrontate modalità innovative per integrare strumenti digitali nelle pratiche educative quotidiane.

Innovazione didattica, tecnologie digitali e nuovi modelli di apprendimento al centro del Progetto Ama – Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation, iniziativa finanziata nell'ambito del Pnrr – Subinvestimento Digital Education Hubs (DEH) e coordinata dall'Università Federico II di Napoli in partenariato con 14 università pubbliche e istituzioni Afam, tra cui proprio l'Ateneo catanese. Il progetto si fonda su cinque principi chiave: innovazione della didattica attraverso metodologie avanzate e integrazione delle tecnologie digitali, inclusa l'Intelligenza Artificiale; costruzione della conoscenza tramite faculty...

Il progetto Rosa Chemical racconta un’Italia rigenerata attraverso l’innovazione e il made in Italy sostenibileIl cantante italiano Manuel Franco Rocati, noto con lo pseudonimo di Rosa Chemical, ha presentato al Festival di Sanremo 2023 un brano che ha subito...

Dalla pagina al dato | Francesca Sabatini, Felicia Bitetti

