Da oggi alcuni piccoli comuni vedono riaprire i loro uffici postali, che offrono anche servizi digitali e di assistenza ai cittadini. Tra le novità, è possibile ottenere il passaporto senza recarsi in Questura, grazie a nuove procedure adottate dai servizi postali. Inoltre, sono stati introdotti nuovi servizi INPS presso gli uffici riaperti, permettendo ai cittadini di accedere a pratiche e assistenza direttamente sul territorio.

? Cosa scoprirai Come si ottiene il passaporto senza andare in Questura?. Quali nuovi servizi INPS sono disponibili negli uffici riaperti?. Dove si possono trovare gli sportelli temporanei per Ausonia e Sant’Apollinare?. Chi potrà usufruire della consegna del passaporto direttamente a domicilio?.? In Breve Nuovi orari per Santopadre dalle 8.20 alle 13.45 con apertura il sabato.. Servizi INPS e passaporto con consegna a domicilio per i residenti.. Cantieri attivi ad Ausonia per 80 giorni e Sant’Apollinare per un mese.. Ufficio prefabbricato in via Dante Alighieri per garantire servizi ad Ausonia.. Gli uffici postali di Strangolagalli, Sant’Elia Fiumerapido e Santopadre riaprono al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione legati al progetto Polis per potenziare i servizi nei piccoli comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poste riaprono nei piccoli comuni: nuovi uffici e servizi digitali

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