? Domande chiave Come può un'opera del 1918 spiegare i social media di oggi? Perché la regista ha rifiutato di aggiornare il linguaggio di Martoglio? Cosa rivelano le reazioni alla colera sulla natura umana attuale? Quali meccanismi sociali del primo Novecento si ripetono oggi??? In Breve Replica 16 e 23 maggio ore 17.30 e 21.00, domenica 17 e 24 maggio ore 17.30. Cast include Santo Palmeri, Cettina Poma, Mario Rocca, Anna De Luca e Adriana Cesarotti. Trama tratta epidemia colera Catania fi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Mascalucia: ‘U Contra di Martoglio chiude la stagione

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