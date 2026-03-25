Teatro Dante | la stagione si chiude con Vicini di casa

La stagione teatrale al Teatro Dante di Sansepolcro si conclude il 31 marzo con la rappresentazione di “Vicini di casa”. Durante i mesi passati, il teatro ha proposto un calendario vario che ha attirato un pubblico numeroso, rafforzando il ruolo del teatro come uno dei principali spazi culturali della città. La rassegna ha visto diverse produzioni e ha coinvolto molte persone nel corso dei mesi.

A chiudere il cartellone sarà lo spettacolo “Vicini di casa”, tratto dalla commedia Sentimental di Cesc Gay, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, per la regia di Antonio Zavatteri. Una pièce brillante e intelligente che, attraverso il confronto tra due coppie, affronta con ironia e leggerezza temi attuali come inibizioni, desideri e tabù contemporanei, accompagnando il pubblico in una riflessione mai banale sulle relazioni e sulla sfera più intima della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Teatro Dante: la stagione si chiude con “Vicini di casa” Articoli correlati Teatro Dante: si chiude una stagione ricca e partecipata con “Vicini di casa”Arezzo, 25 marzo 2026 – Si conclude martedì 31 marzo la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro, che in questi mesi ha saputo coinvolgere... La stagione teatrale del Teatro Dante prosegue con “Gin Game”Arezzo, 5 gennaio 2026 – Giovedì 8 gennaio prosegue la stagione teatrale del Teatro Dante con uno spettacolo di grande intensità e raffinata ironia:... Tutto quello che riguarda Teatro Dante Discussioni sull' argomento Emma Dante il 19 e 20 marzo a Rovereto con L'angelo del focolare; Campi, in scena la prima di ‘Velieri’ tra mimo, danza e commedia dell’arte; Piero Pelù incontra il pubblico al Teatrodante Carlo Monni per la proiezione del suo documentario Rumore dentro; Mercoledì 25 marzo, spettacolo su Dante al teatro Dehon. Stagione Teatrale Valdagno: 25 marzo in scena Il tango delle capinereAl Teatro Super va in scena Il tango delle capinere di Emma Dante: un viaggio tra ricordi, amore e nostalgia per la Stagione Teatrale Valdagno. vicenzareport.it Dopo il successo dei Carmina Burana, OMEGA Musica torna al teatrodante Carlo Monni con una prima assoluta in Italia, la pop opera tratta dal libro di Oscar Wilde " " con le musiche del compositore Minko Lambov, con il - facebook.com facebook