Il Teatro Santa Cecilia di Roma si prepara ad accogliere un concerto di grande rilievo nel mondo del jazz, con la presenza del noto chitarrista Mike Stern e un quintetto di musicisti di livello internazionale. L’evento rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati del genere, che potranno ascoltare dal vivo le sonorità di uno dei protagonisti più riconosciuti della scena contemporanea. La serata si svolgerà in un teatro che da sempre ospita eventi di rilievo nel panorama culturale della città.

Il Real Teatro Santa Cecilia ospiterà il concerto del leggendario chitarrista Mike Stern, accompagnato da un quintetto di eccezionale calibro, in una serata che promette di segnare la scena jazz contemporanea. L’evento vede protagonista uno dei musicisti più influenti della storia moderna, capace di unire generi diversi attraverso un linguaggio tecnico senza eguali. Nato a Boston e cresciuto tra le mura di Washington, Stern ha costruito una carriera internazionale partendo dai palcoscenici prestigiosi degli anni Ottanta, quando suonò nella band di Miles Davis. La sua evoluzione artistica lo ha portato a registrare circa quindici album in studio e a mantenere un impegno costante nei tour mondiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mike Stern al Teatro Santa Cecilia: il mito del jazz conquista Roma

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Mike Stern sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, il chitarrista in concerto con un quintetto di altissimo livelloNato a Boston, cresciuto a Washington, Mike Stern è un protagonista della storia chitarristica moderna.

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