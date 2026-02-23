A Santa Teresa un incontro pubblico sugli odori molesti con i tecnici dell' agenzia ambientale

Un incontro pubblico sugli odori molesti si svolge a Santa Teresa di Spoltore, dove i tecnici dell’Agenzia ambientale spiegano le cause del problema. La riunione, prevista per il 26 febbraio alle 17.30 nel centro sociale, coinvolge amministratori locali e professionisti di Arpa Abruzzo. Durante l’evento, i partecipanti potranno ottenere chiarimenti diretti sulle fonti di cattivi odori e sulle possibili soluzioni pratiche. La discussione mira a trovare risposte condivise tra cittadini e tecnici.

Il 26 febbraio, alle ore 17.30, il centro sociale di Santa Teresa di Spoltore ospita l'incontro "Odori molesti: affrontiamo insieme" per un confronto con i cittadini per un tema delicato e particolarmente sentito Si terrà il 26 febbraio, alle ore 17.30, nel centro sociale di Santa Teresa di Spoltore ospita l'incontro "Odori molesti: affrontiamo insieme" al quale parteciperanno amministratori comunali, il dirigente Arpa Abruzzo Roberto Cocco, gli ingegneri Arpa Angela Delli Paoli, Paolo D'Onofrio, Giancarlo Di Silvestro. Ormai da anni, periodicamente, in alcuni momenti dell'anno si ripetono segnalazioni di odori molesti che arrivano nei territori di Spoltore a nord del fiume Pescara, ma non solo.