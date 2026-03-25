Si avvia alla chiusura la stagione teatrale al Teatro Dante, che si concluderà martedì 31 marzo con lo spettacolo “Vicini di casa”. La rassegna ha visto numerose rappresentazioni, coinvolgendo un pubblico vario e numerose compagnie teatrali. Durante l’intera durata, gli spettacoli hanno registrato un’ampia partecipazione, contribuendo a un calendario ricco di eventi culturali nella città.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Si conclude martedì 31 marzo la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro, che in questi mesi ha saputo coinvolgere il pubblico con un calendario vario, di qualità e ampiamente partecipato, confermando il teatro come uno dei principali punti di riferimento culturali della città. A chiudere il cartellone sarà lo spettacolo “Vicini di casa”, tratto dalla commedia Sentimental di Cesc Gay, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, per la regia di Antonio Zavatteri. Una pièce brillante e intelligente che, attraverso il confronto tra due coppie, affronta con ironia e leggerezza temi attuali come inibizioni, desideri e tabù contemporanei, accompagnando il pubblico in una riflessione mai banale sulle relazioni e sulla sfera più intima della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Dante: si chiude una stagione ricca e partecipata con “Vicini di casa”

Articoli correlati

La stagione teatrale del Teatro Dante prosegue con “Gin Game”Arezzo, 5 gennaio 2026 – Giovedì 8 gennaio prosegue la stagione teatrale del Teatro Dante con uno spettacolo di grande intensità e raffinata ironia:...

Litiga con i vicini di casa e li minaccia con una pistolaI carabinieri di Gravellona Toce hanno denunciato un uomo di 51 anni, residente in bassa Ossola, per minaccia aggravata.

Tutto quello che riguarda Teatro Dante

Temi più discussi: Campi, in scena la prima di ‘Velieri’ tra mimo, danza e commedia dell’arte; Emma Dante il 19 e 20 marzo a Rovereto con L'angelo del focolare; Claudio Bisio al Teatrodante Carlo Monni con La mia vita raccontata male di Francesco Piccolo; Manon secondo Emma Dante.

Dantedì al Teatro Civico de Silva: un viaggio con Dante e il professor Gianni Vacchelli tra pace, amore e attualità della CommediaCelebra il Dantedì al Teatro Civico Roberto de Silva di Rho. Unisciti al professor Gianni Vacchelli in un viaggio attraverso l'attualità della Commedia di Dante, esplorando temi di pace, amore e verit ... milano.cityrumors.it

Le Prenom. Cena tra amici al teatro DanteSi chiude stasera la stagione di Sansepolcro. Lo spettacolo per la regia di Antonio Zavatteri. Ultimo appuntamento al Teatro Dante di Sansepolcro: questa sera alle 21 andrà in scena il ritratto ... lanazione.it

Dopo il successo dei Carmina Burana, OMEGA Musica torna al teatrodante Carlo Monni con una prima assoluta in Italia, la pop opera tratta dal libro di Oscar Wilde " " con le musiche del compositore Minko Lambov, con il - facebook.com facebook