Caso Depakin il farmaco salvavita per l'epilessia carente in Italia | I nostri figli a rischio per mesi

Da diversi mesi, il Depakin granulato in vari dosaggi è scarsamente disponibile in Italia. Si tratta di un farmaco fondamentale per il trattamento delle crisi epilettiche e rappresenta l’unica opzione terapeutica per migliaia di pazienti. La carenza del medicinale mette in difficoltà molte famiglie, che si trovano senza una soluzione efficace per gestire la condizione dei propri figli.

Argomenti discussi: Carenza del farmaco Depakin granulato, le procedure per garantire le terapie in attesa delle nuove scorte.

Farmaco salvavita per l’epilessia introvabile, interrogazione del PdPALERMO – Il gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana accende i riflettori sulla grave carenza del Depakin granulare, farmaco salvavita utilizzato nel trattamento dell’epilessi ... livesicilia.it

Farmaci salvavita introvabili, il Pd attacca la Regione: Situazione grave, a rischio la salute dei pazientiInterrogazione all’assessorato alla Salute sulle carenze segnalate nelle farmacie siciliane: il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro chiede coordinamento, approvvigionamenti straordinari e risposte te ... agrigentonotizie.it