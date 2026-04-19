ADHD | a Priverno torna il farmaco salvavita per i pazienti minori

A Priverno, l’ambulatorio ha ripreso a somministrare il metilfenidato, farmaco essenziale per i bambini e ragazzi con ADHD più complessi. La ripresa dell’erogazione segue un’interruzione di cinque anni. La decisione riguarda i pazienti minori che necessitano di questa cura per gestire i sintomi della condizione. La riattivazione del servizio permette di garantire nuovamente l’accesso a un trattamento importante per la salute dei giovani.

L’ambulatorio di Priverno ha ufficialmente ripreso l’erogazione del metilfenidato, un farmaco fondamentale per la gestione dei casi più complessi di ADHD in età evolutiva, dopo un periodo di interruzione durato cinque anni. Questa decisione clinica permette alla struttura sanitaria di offrire ai pazienti una presa in carico integrata che unisce la terapia farmacologica a percorsi riabilitativi e psicoeducativi di gruppo, con l’obiettivo di supportare i minori nella gestione quotidiana del disturbo. Un modello di cura integrata tra diagnosi e supporto sociale. La novità introdotta dall’ambulatorio di Priverno non si limita alla sola prescrizione medica, ma punta a costruire un ecosistema terapeutico completo per i bambini e i ragazzi affetti da deficit di attenzione e iperattività.🔗 Leggi su Ameve.eu

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