In una recente dichiarazione, il movimento politico Forza Manfredonia critica la gestione dell’area D32, accusando un atteggiamento ipocrita riguardo alla legalità. La posizione è stata espressa in risposta a una denuncia presentata da un cittadino, Angelo Riccardi, che si è rivolto alle autorità per evidenziare presunti illeciti. La questione riguarda l’uso e la tutela di un’area pubblica, con la formazione che si schiera a fianco del denunciante.

?Apprendiamo con estrema preoccupazione quanto emerso dall'analisi documentale e politica prodotta dal già Sindaco Angelo Riccardi in merito alla gestione del Comparto D32 (ex zona artigianale D4E) di Manfredonia. I fatti esposti delineano un quadro allarmante che non può lasciare indifferente chiunque abbia a cuore il rispetto delle regole e la trasparenza amministrativa tanto invocata ( a chiacchiere) dal Sindaco di Manfredonia.?Esprimiamo il nostro pieno e convinto appoggio al contenuto della denuncia.?Quanto sta accadendo nel comparto D32 rappresenta una ferita aperta nel tessuto urbanistico e morale della nostra città. Non siamo di fronte a semplici "tecnicismi", ma a un sistema che sembra utilizzare la burocrazia come un paravento per favorire interessi privati a scapito della pianificazione pubblica e delle norme regionali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forza Manfredonia: “D32, ?l’ipocrisia della “Legalità di facciata”!”

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