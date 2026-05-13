Tassi al 33% L’accusa chiede 5 anni
In aula è stata chiesta una condanna di cinque anni nei confronti di un uomo di 53 anni, residente a Brescia, accusato di usura. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Ines Bellesi, ha formulato questa richiesta durante l’udienza. L’imputato, originario di Palermo, è sotto processo per aver applicato tassi di interesse al 33% a un professionista locale. La vicenda riguarda un presunto rapporto di usura nel settore finanziario.
Cinque anni. È la richiesta di condanna formulata ieri in aula dalla pm Ines Bellesi nei confronti di Salvatore Sirchia, 53enne palermitano di casa a Brescia finito a processo, a dibattimento, per usura nei confronti di un professionista finaziario di Brescia. L’uomo, stando all’accusa, per sua stessa ammissione aveva chiesto un prestito di 15mila euro ed era poi stato costretto a restituirne 35mila mila. La vicenda era venuta alla luce analizzando le intercettazioni di un’altra indagine nel quale l’imputato risultava coinvolto insieme al fratello e ad altri complici per delle presunte, tentate estorsioni con metodi mafiosi - attuate...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Mobile DA says case backlog cut in half, warns gains at risk without new city funds - NBC 15
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