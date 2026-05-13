Tassi al 33% L’accusa chiede 5 anni

In aula è stata chiesta una condanna di cinque anni nei confronti di un uomo di 53 anni, residente a Brescia, accusato di usura. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Ines Bellesi, ha formulato questa richiesta durante l’udienza. L’imputato, originario di Palermo, è sotto processo per aver applicato tassi di interesse al 33% a un professionista locale. La vicenda riguarda un presunto rapporto di usura nel settore finanziario.

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