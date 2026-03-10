Ceghedaccio 33 anni a 33 giri | torna il one day show alla Fiera di Udine

Il Ceghedaccio, evento dedicato alla musica degli anni ’70, ’80 e ’90, torna alla Fiera di Udine con il suo tradizionale “one day show”. Quest’anno il festival compie 33 anni, un numero che si collega ai classici vinili a 33 giri ancora molto amati. L’appuntamento è previsto per venerdì 10 aprile, con un programma che coinvolge appassionati di diverse generazioni.

Trentatré anni come i 33 giri dei vinili che continuano ad appassionare generazioni intere. Il Ceghedaccio, lo storico “one day show” dedicato alla musica anni ’70, ’80 e ’90, celebra nel 2026 un traguardo simbolico e lo fa annunciando il prossimo appuntamento in programma venerdì 10 aprile al Padiglione 6 della Fiera di Udine. Il Ceghedaccio è infatti molto più di una semplice serata: è un vero e proprio viaggio nel tempo, che continua a trasmettere le “vibes” delle sale da ballo di ieri e che non conosce confini. Il suo successo non si limita al Friuli Venezia Giulia, ma coinvolge anche Slovenia, Carinzia e sempre più regioni italiane, a conferma del fascino di un format unico nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

