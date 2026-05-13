Tartufo Experience a Bosco Laurito | non solo escursione anche degustazione

A Oria si avvicina l'evento “Tartufo Experience” presso Bosco Laurito, un appuntamento dedicato alla scoperta del tartufo, conosciuto come l'oro nero della regione. La manifestazione prevede sia un'escursione guidata sia una sessione di degustazione, offrendo ai partecipanti l'opportunità di conoscere più da vicino questo prodotto. La città si prepara ad accogliere visitatori interessati a questa tradizione locale.

ORIA - La Città Federiciana si prepara a ospitare “Tartufo Experience”, l'esclusivo appuntamento per scoprire i segreti dell'oro nero della Murgia. Domenica 17 maggio 2026, l'incantevole scenario naturalistico di Bosco Laurito farà da cornice a una mattinata interamente dedicata alla divulgazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Mandrarossa experience: a Palazzo Bonocore degustazione di vini (e non solo)

Leggi anche: Il Filò delle Vigne Experience con Stayinveneto: visita in cantina e degustazione con i salumi Fontana a Baone

Si parla di: Tartufo Experience a Bosco Laurito (Oria): appuntamento imperdibile alla ricerca di tesori quasi introvabili.

Tartufo, quaglia e trote protagonisti a Scheggino – FOTO e VIDEOA Scheggino il profumo del tartufo lo senti dappertutto. Ma mai come all’Accademia del Tartufo Urbani, luogo di incontro dei produttori del tubero pregiato amato in tutto il mondo. C’è poco da fare. panorama.it

La sapienza del tartufaio, l’istinto del cane, l’unicità dell’ambiente: la raccolta del tartufo è un rituale antico, che porta in tavola un prodotto prezioso come l’oro«La Cerca e cavatura del tartufo è costituita da un insieme di conoscenze e pratiche tradizionali trasmesse oralmente di generazione in generazione e ancora ampiamente diffuse nelle campagne del ... linkiesta.it