Mandrarossa experience | a Palazzo Bonocore degustazione di vini e non solo
A Palazzo Bonocore si svolge un evento dedicato alla degustazione di vini, con un percorso che include anche abbinamenti gastronomici. L'iniziativa offre l'opportunità di assaggiare una selezione di vini scelti, accompagnati da piatti pensati per valorizzare le caratteristiche di ciascuna varietà. L'evento si rivolge a chi desidera esplorare diverse sfumature di vino attraverso un'esperienza sensoriale curata nei dettagli.
Degustazione & wine pairing a Palazzo Bonocore. Un percorso di degustazione tra vini selezionati e abbinamenti gastronomici pensati per esaltarne ogni sfumatura. Mandrarossa Experience è prevista giovedì 23 aprile alle 18 nella suggestiva caffetteria del palazzo di piazza Pretoria. Intervengono.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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